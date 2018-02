Donaueschingen Ampel sticht Brücke und Tunnel aus

Da man bei deren Bau auf Barrierefreiheit achten müsste, würden die Rampen zur Brücke und in den Tunnel extrem lang werden. Der direkte Weg über die Straße beträgt 15 Meter. Eine Rampe auf die Brücke käme auf 85 Meter. Der Weg durch den Tunnel würde auf rund 130 Meter kommen. Da die Fußgängerfurten an den bestehenden Ampeln bleiben, rechnen die Planer ohnehin damit, dass ein Großteil der Fußgänger und Radfahrer weiterhin diese nutzen wird.

In Simulation mit der Verkehrsprognose für 2030 soll die zusätzliche Bedarfsampel bei "Grüner Welle" für die Autofahrer über beide Ampelkreuzungen kaum Nachteile haben, was die Gemeinderäte zuletzt befürchtet hatten. In Ost-Richtung sollen 85 Prozent und in West-Richtung gar 95 Prozent der Autofahrer die zusätzliche Ampel und die zweite Kreuzung ohne Halt passieren können.

Kreuzungen

Die beiden Kreuzungen sollen bleiben und ausgebaut werden. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens hatte das Büro schon früh belegt, dass Kreisverkehre hier nicht funktionieren. Zudem wäre ein sicheres Queren für Fußgänger mangels Ampeln nicht mehr möglich. Der Hindenburgring soll vor allem im stark belasteten Fluss nach Westen verbessert werden. Dies wollen die Planer mit einer dritten (Rechts-)Abbiegespur an beiden Kreuzungen erreichen.

Auf dem Hindenburgring wurden am Knoten Villinger Straße morgens 2505 und abends 2340, im Bereich Friedhofstraße morgens 1987 und abends 2198 Fahrzeuge gemessen. Es gibt Qualitätsstufen zum Verkehrsablauf von A bis F. Nur der Bereich Friedhofstraße erreich abends die Stufe E, alle anderen liegen bei F. Nach dem Umbau soll die Qualitätsstufe D erreicht werden.