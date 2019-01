Donaueschingen Altgold verwandelt sich in bares Geld

Donaueschingen (jak). So ein bisschen Zahngold ist ja nicht viel. Ein paar Gramm, die man stets im Mund mit sich trägt und an die man kaum noch denkt. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Zahnarzt sagt: Das muss raus. Doch was tun mit dem Gold. Mit nach Hause nehmen?

Dass man mit seiner kleinen Goldfüllung auch viel bewirken kann, zeigen die Patienten in den Praxen der Zahnärzte Armin Schelling sowie Bertolt und Gabriele Wagner. Denn oft wird dort das Gold einfach gespendet. Ein kleiner Betrag, der doch als Gemeinschaftsleistung viel bewirken kann. Denn seit der Gründung der Stiftung kamen durch die Spende von Zahngold insgesamt über 101 000 Euro zusammen. Geld, mit dem die Donaueschinger Bürgerstiftung allen Bürgen etwas zurückgibt. Beispielsweise in den Bereichen Kunst und Kultur, Erziehung und Bildung sowie Sport und Denkmalpflege. Aber auch in besonderen Notfällen ist die Bürgerstiftung auch da und leistet mildtätige Hilfe.

Während Konjunktur, Wirtschaft und auch öffentliche Haushalte einem periodischen Auf und Ab unterliegen, erlebte die Bürgerstiftung seit ihrer Gründung durch die Aktion im wahrsten Sinne des Wortes nur goldene Zeiten. Bemerkenswert ist dabei auch laut Bürgerstiftungschef Ernst Zimmermann, dass viele ganz bewusst zu diesem speziellen Donaueschinger "Goldrausch" beitragen.