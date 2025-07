Donaueschingen: Altenheim-Neubau feierlich eröffnet

1 Vertreter von St. Michael, der Stadt, des Bauherren und der bauausführenden Firmen eröffnen feierlich den Neubau (von links): Sascha Müller (Architekt, KTL), Gunnar Jenessen (Züblin), Jochen Keller (Züblin), Bernhard Kaiser (St. Michael), OB Erik Pauly, Martina Wynands (Altenheimverein), Markus Bonserio (St. Michael), Projektleiter Thomas Asal (Naturenergie), Markus Böhm (Altenheimverein), Erster Bürgermeister Severin Graf, Mario Scholz (Naturenergie), Klaus Müller (Naturenergie). Foto: Johann Müller-Albrecht Die Arbeiten an der Erweiterung von St. Michael sind beendet. Der Trägerverein ist dauerhaft Mieter des Gebäudes.







Zahlreiche Gäste haben an der Eröffnung des Erweiterungsbaus von St. Michael teilgenommen. Anschließend nutzten sie den Tag der offenen Tür, um den Altenheim-Neubau zu besichtigen. Bauherrin ist die Naturenergie Netze GmbH. Das Unternehmen war 2023 von der Prinz-Fritzi-Allee in die Robert-Gerwig-Straße gezogen, weshalb auch der Rückbau des bestehenden Gebäudes vonnöten war. An dieser Stelle wurde nun der Neubau des Pflegeheims eröffnet.