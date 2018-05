Donaueschingen Alte Latschen haben eine spezielle Geschichte

Wie so oft bei Bräuchen, die immer größer werden, weiß irgendwann niemand mehr so recht, wie und warum sie überhaupt begonnen wurden. Daher gibt es auch beim Shoefiti etliche Geschichten, die sich um den Anfang ranken. So sollen amerikanische Soldaten nach dem Ende ihres Wehrdienstes ihre durchgetretenen Stiefel über Oberleitungen geworfen haben. In Australien zeigen Schüler damit, dass sie ihre Prüfung bestanden haben. In den USA sollen baumelnde Schuhe ein Drogengebiet markiert haben, und Straßengangs sollen Schuhe an Orten hinterlassen haben, an dem eines ihrer Mitglieder getötet wurde.