Donaueschingen Als kleiner Bub vom Eishaus fasziniert

Donaueschingen (guy). Manchmal gab es dort dann die Gelegenheit, den Leuten von der Brauerei zu helfen, die gerade dabei waren, frisches Eisblöcke in das Eishaus zu schaffen. "Das war ein erfüllter, spannender Mittag. Wenn man so zwei bis drei Stunden Eis zum Elevator gezogen hatte, dann bekamen wir eine Flasche Sprudel, oder manchmal sogar 50 Pfennig oder eine Mark. Für uns war das enorm", berichtet der 69-Jährige.

Die Faszination hat er sich bis heute behalten und lässt Ende Januar auch interessierte Zuhörer daran teilhaben. Bei einem Freiluftvortrag berichtet er von der Geschichte des Eishauses, erklärt, was das Gebäude so besonders macht. "Es gibt in Deutschland noch einige Beispiele von Eishäusern, jedoch meist nur als Fragment", sagt Mauz. Kaum eines sei so gut erhalten, wie das Donaueschinger. Es steht noch und ist fast funktionsfähig.

Zu Spitzenzeiten lagerte die Fürstenberg-Brauerei in dem Gebäude Eis ein, das in der Stadt viele Abnehmer hatte: Metzger, Köche, Jäger, die Brauerei selbst. "Erst 1880 wurde eine Eismaschine erfunden, zu der man auch elektrischen Strom brauchte. Davor musste das anders gehen", so Mauz.