Donaueschingen Als die Donauquelle versiegte

Kläranlage: Zu dieser Zeit ist in Donaueschingen eine Kläranlage im Haberfeld gebaut worden. Für diese Baumaßnahem wurde vor allem auch neue Kanäle notwendig. Das Abwasser aus der Mittelstadt wurde dafür in großen Rohren Richtung Josefstraße und Prinz-Fritzi-Allee ins Haberfeld abgeleitet. Dazu hat man die Brigach oberhalb der Schützenbrücke tief unter der Bachsohle unterqueren müssen. Dass das Umpumpen des Brigachwassers nicht ganz einfach sein würde, damit hat man gerechnet. Dass aber die ominöse Brauerei-Karstquelle am Brigachufer so große Pumpleistung erfordern würde, damit hat sogar der erfahrene Bauleiter Hermann Kessler nicht gerechnet.

Quellen-Kommunikation: Zum ersten Mal hat man festgestellt, dass die beiden Karst­aufstoßquellen, Donauquelltopf und Brauereiquelle, mitein­ander kommunizieren. Das Wort aus der Quellkunde heißt so viel wie: Man ist in enger Verbindung.

Stark abgepumpt: An der Poststraßen- oder Brauereiquelle wurde also das Karstgrundwasser so stark abgepumpt, dass die nur 200 Meter entfernte Donauquelle schließlich kein Wasser mehr hatte. Sie ist dadurch also versiegt. Sich gegenseitig das Wasser abzugraben oder Quellen versiegen zu lassen oder gar zu vergiften, ist in der Menschheitsgeschichte und allen Kulturen eine der größten Missetaten. Gnade also den Männern, die das verbockt und zu wenig bedacht haben.

Quelle springt an: Das kolping­lastige Büro Greiner hat sicher manchen Stoßseufzer gen Himmel gerichtet, ganz im Glauben und der Zuversicht, dass die Fürstliche Quelle wieder anspringt, wenn die großen Pumpen an der Falkenpost wieder abgestellt werden. Als nach einigen Wochen die Pumpen stillgelegt wurden, ist die Donauquelle, zur gewaltigen Erleichterung aller Protagonisten, wieder angekommen und hat geschüttet wie auch zuvor schon. Wie viele Male wird wohl Hermann Kessler zwischen der Post­straße und der Schlossquelle hin und her gerannt sein, bis er sicher war, dass die Donauquelle wieder so sprudelt wie gewohnt? Der Herzschlag von Donaueschingen hat wieder eingesetzt, und das Wach-Koma der Stadt war vorbei.