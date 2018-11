Donaueschingen Alles beginnt mit einem persönlichen Ziel

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Wir sind noch nicht gestürzt, aber wir straucheln", erklärte der Erste Landesbeamte Joachim Gwinner des Dezernats Umwelt und Gesundheit bei der Begrüßung und wies auf die Abschlusspräsentation des zweijährigen Modellprojektes zur ambulanten Versorgung in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg hin. Die Alarmglocken würden schrillen, denn gerade im Raum Bräunlingen, Hüfingen und Blumberg sei man mit 78 Prozent hausärztlicher Versorgung knapp an der Grenze zur Unterversorgung, welche die Kassenärztliche Vereinigung auf 75 Prozent festgesetzt hat. Dieser Tag der Gesundheit sei eine gute Gelegenheit für den Blick darauf, was man selbst für seine Gesundheit tun könne, hob Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly hervor.

Überzeugend, humorvoll und beeindruckend verknüpfte der frühere Leistungssportler Dieter Baumann in einem verbalen Langstreckenlauf das Thema Bewegung und Gesundheit mit Motivation. Er habe im Laufe seiner Karriere mehr verloren als gewonnen, erklärte er dem Publikum. Von 30 Läufen habe er vielleicht zwei oder drei gewonnen, ging er ins Detail. "Man verliert ganz häufig, das ist nicht schlimm!" Wichtig sei: neu anfangen und dran bleiben, das Puzzle des Lebens immer wieder neu zusammensetzen. Wie nun motiviert man sich, vielleicht sogar wenn man ganz hinten ist? "Zuerst muss man für sich ein Ziel formulieren", lautete die erste Empfehlung. Der zweite Tipp: eine realistische Zielsetzung, und drittens gelte es, sich Zeiten für sein Vorhaben fest einzuplanen und diese auch einzuhalten, egal was komme. Der einstündige Vortrag war nicht eine Sekunde langweilig, die Zeit verging wie im Flug, Baumanns Tipps lassen sich nicht nur auf sportliche Ziele anwenden.

Noch während des Vortrages fanden sich im Erdgeschoss zahlreiche Besucher ein. An einem Stand konnten sie Konzentration und Merkfähigkeit testen, an einem anderen Stand wurde die Reaktionsschnelligkeit geprüft. Wie schwer es ist, mit 0,8 Promille einen Geschicklichkeitsparcours zu laufen, konnte mittels einer speziellen Brille erfahren werden. Große Begeisterung löste der kleine Roboter am Stand der Hochschule Furtwangen aus, der beispielsweise vorlesen oder Getränke bringen kann. Über das Thema selbst hinaus stand den Besuchern außerdem die Möglichkeit zur Verfügung, an den vielen Ständen – unter anderem der Kostenträger und Beratungsstellen – viele Fragen zu stellen und sich mit Informationsmaterial für zu Hause einzudecken.