Donaueschingen Alarmierung: Feuerwehren sollen entlastet werden

Auch nachts. Und hier fängt der Ärger an. In den Nachtstunden sind zwar die eigenen Feuerwehren im Einsatz, um Ölflächen, oft Resultat aus Unfällen oder Nachlässigkeiten, trocken abzubinden oder aufwendiger zu entschärfen. Wenn aber Ölhavarien auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen gemeldet wurden, rückten die Wehren in Vertretung der Straßenmeistereien aus. Diese waren, so die Regel, nach Dienstschluss nicht zu erreichen, und die Lage drängte.

Zum Jahreswechsel installierten Straßenbauamt, Polizei und Kreisbrandmeister eine Lösung, die den Feuerwehren Entlastung bringen soll. Bei kleineren Unfällen mit Ölverschmutzungen sollen die Feuerwehren gar nicht mehr alarmiert werden. Die Polizei werde selbstständig eine Reinigungsfirma beauftragen, welche die Ölbeseitigung abwickelt. Bei größeren Unfällen werde die Feuerwehr gerufen, die dann über eine Reinigung in Eigenregie oder die Beauftragung einer Spezialreinigungsfirma entscheidet. Die Beauftragung auf Straßen, bei denen der Landkreis Baulastträger ist, erfolgt laut Landkreis-Sprecherin Heike Frank über Polizei und Straßenmeisterei. Bei Gemeindestraßen gelten jeweils unterschiedliche Regelungen. Die Entscheidung liegt hier auf kommunaler Ebene.

Drei Monate läuft der Notfallplan. Positive Reaktionen überwiegen. "Das funktioniert im Schwarzwald-Baar-Kreis problemlos und rund um die Uhr", meinte Thomas Kalmbach, Polizeisprecher des Präsidiums Tuttlingen. Gerade bei Verkehrsunfällen komme das neue Prozedere zum Tragen.