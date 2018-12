Donaueschingen. Täglich werden an den Energiedienst-Wasserkraftwerken am Rhein große Mengen an Treib- und Schwemmgut aus dem Wasser geholt. Diese werden fachgerecht entsorgt oder recycelt. Energiedienst will mit der "Aktion Treibholz" auf das Thema aufmerksam machen. Deshalb lädt das Unternehmen am Freitag, 14. Dezember, von 14 bis 19 Uhr vor das Café Hengstler ein. Bei der Aktion können sich Besucher zum Thema informieren. Für Kinder gibt es ein Bastelprogramm, bei dem Verschiedenes aus Treibholz gebaut wird. Holz-Spezialist Jan Knopp wird aus Treibholz ein Möbelstück anfertigen, das einer sozialen Einrichtung gespendet wird.