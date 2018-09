Donaueschingen Ahnengalerie geht an die Stadt

Klaas hat die Werke schätzen lassen, dabei kam der Gutachter auf eine Summe von 27 500 Euro. Die Maler stammen wohl aus dem näheren Umfeld der Familie, etwa aus Hüfingen oder vom Fürstenbergischen Hof. So gibt es mit der Künstlerfamilie Reich nicht nur freundschaftliche, sondern auch verwandtschaftliche Beziehungen. Namentlich bekannt sei lediglich der Maler von Franz Carl Kirsner und seiner Frau Katharina. Das Gemälde wurde 1782 von Franz Joseph Weis fertiggestellt, er war Fürstlich Fürstenbergischer Hofmaler.

Aus Mangel an passenden Ausstellungsräumen müssen die Gemälde, die teils im 18. Jahrhundert entstanden sind, erst mal eingelagert werden. Vielleicht könne man sie auch mal in der Rathausgalerie zeigen. "Schöner wäre es allerdings, das Ganze in eine thematische Ausstellung einzubetten", so die Kulturamtschefin Kerstin Rüllke.

Für Ludwig Kirsner wurde am 5. Oktober 1879 in Donaueschingen ein Denkmal eingeweiht. Dabei handelte es sich um eine Bronzebüste des Politikers auf einem großen Sockel. Es befand sich in der Nähe des Bahnhofs und wurde beim Bombenangriff auf die Stadt am 2. Januar 1945 zerstört. Das Denkmal wurde nicht wieder aufgebaut.