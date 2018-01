Donaueschingen Aha-Erlebnis als Pilger in Santiago bleibt aus

Diese Gedanken, eine Wegbeschreibung aus seiner Sicht und kommentierende Vergleiche zu seinen zuvor gelesenen Büchern – Krimis, Reiseberichte, Romane – hat er in einem ersten Buch 2015 veröffentlicht, das in Astorga endete. In dem jetzt erschienenen zweiten Teil erreicht er nach weiteren 260 Kilometern zu Fuß und 158 Seiten Santiago de Compostela.

Nach dem Werk "Ich auch!" – angelehnt an die unzähligen Veröffentlichungen zum ­Camino – heißt die Fortsetzung zur Schlussetappe sinnigerweise "Aber jetzt!", die Klotzbücher schon in seinem ersten Buch angekündigt hatte. Und er bleibt seinem Erzählstil treu.

Klotzbücher beschäftigt sich mit der Landschaft, den Beschreibungen dazu in einem Dutzend anderer Camino-Bücher, schreibt auch nieder, was ihm in der entspannten Wanderzeit gerade so durch den Kopf geht und wundert sich hie und da über Kirchenwunder oder überzogene Warnungen vor allzu anstrengenden Anstiegen. Wie in seiner Zeit als Stadtrat und FDP/FW-Fraktionssprecher wandert er als kritischer ­Analytiker und Querdenker, der manche Ernüchterung ertragen muss.