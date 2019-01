Donaueschingen AH-Kicker weiten Meisterschaft aus

Donaueschingen. Seit vier Jahrzehnten, ganz genau seit 1978, kämpften die Donaueschinger Altherren-Fußballer zu Beginn des Jahres beim Stadtteilturnier in der Baarsporthalle um Tore und Punkte um den Titel des AH-Stadtmeisters. In den vergangenen Jahren war der Spielbetrieb ins Stottern geraten. Jetzt soll der Motor wieder zünden.

Noch vor drei Jahren, 2016, waren noch alle sieben Fußballvereine der Gesamtstadt am Start und lieferten sich spannende und torreiche Lokalderbys. Spieler und Zuschauer erinnern sich an den späteren Turniersieger DJK Donaueschingen, die punkt- und torgleichen Fußballvereine FV Donaueschingen und FC Wolterdingen auf dem zweiten Rang sowie den SV Aasen, den FC Grüningen, den FC Pfohren und den Schellenberg-Sportclub (SSC). Zugespitzt hat sich die Situation 2018. Der FC Pfohren und der Fußballverein Donaueschingen konnten kein Personal mehr aufbringen, der SSC sagte aus Termingründen ab. So schrumpfte 2018 die Teilnehmerzahl auf gerade noch vier Mannschaften, wobei sich Wolterdingen in einer Doppelrunde vor der DJK, Aasen und Grüningen durchsetzte. Für die verbliebenden Vereine war das eine unbefriedigende Situation.

Das Turnier stand auf der Kippe. Auf Einladung der DJK-Altherren unter dem Führungstrio Manfred und Stefan Fischer sowie Dirk Vollmer kamen dann im Laufe des Jahres 2018 die Donaueschinger AH-Kicker zusammen, um über die Zukunft des Traditionsturniers zu diskutieren und sich neu aufzustellen.