Donaueschingen Agrartag mit MinisterPeter Hauk

Donaueschingen (gvo). Vor einem Jahr haben der Maschinenring und der Bauernverband BLHV diesen Ort für sich entdeckt und nach mehreren Agrartagen in der Aasener Bürgerhalle mit rund 800 Besuchern mehr Resonanz erfahren. Deshalb folgt die Neuauflage am Samstag, 27. Januar, 9 bis 17 Uhr, bei freiem Eintritt in den Donauhallen. Neben Vorträgen gibt es eine Präsentation neuer Landmaschinen. Zum Auftakt werden Landrat Sven Hinterseh, OB Erik Pauly und die Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei und Marcel Klinge Grußworte sprechen und Landwirtschaftsminister Peter Hauk wird einen Vortrag halten.