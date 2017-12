Donaueschingen Ältere Bürger besucht

Diese werden mit Liedern erfreut. So solle es eine lichtvolle Adventszeit mit Momenten des Innehaltens und lieben Begegnungen werden, erklärt Initiatorin Ramona Vogelbacher den Hintergrund. Bei den Adventsfenstern gibt es jeweils eine abgeschlossene Geschichte von "Merope dem Sternenkind" zu hören.

Gemeinsam gesungen wird jeweils um 18 Uhr für etwa 20 Minuten an folgenden Tagen und Stationen: am 4. Dezember bei der Bücherei beim Josefsheim, am 7. Dezember ist Treffpunkt zur Sternstunde beim Rathaus, am 8. Dezember ist das Adventsfenster bei Lena Werner in der Kirchbühlstraße 6a, am 12. Dezember bei Katja Träger im Birkenweg 8, am 13. Dezember bei Daniela Held in der Festhallenstraße 10. Am 15. Dezember ist eine Sternstunde bei Forys in der Hauptstraße 32, 18. Dezember ist Treffpunkt zur Sternstunde Am Burgwald.

Weiter geht es mit dem Adventsfenster am 20. Dezember bei Petra Ketterer in der Bregtalstraße 9 und am 22. Dezember bei Ramona Vogelbacher in der Bregtalstraße 8a.