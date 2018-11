Donaueschingen Advent beginnt mit neuen Liedern

Donaueschingen. Das Adventsliedersingen am Samstag vor dem ersten Advent in der Christuskirche gehört traditionell zum Beginn der Adventszeit. In diesem Jahr stimmen am kommenden Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr der Kinder- und Jugendchor, der Flötenkreis, der Posaunenchor und die Kantorei musikalisch in die Adventszeit ein. Dazu liest Pfarrer Jörg Makarinus-Heuß Texte und Bibelworte zum Advent.