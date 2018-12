Donaueschingen Abteilung Tiefbau hat jetzt einen Chef

Bis zuletzt war er dort als Geschäftsführer des Zentrums für Nachhaltige Energietechnik tätig. "In dieser Funktion habe ich eng mit kommunalen Beratern zusammengearbeitet und habe ein technisch breit gefächertes Wissen", sagt der neue Amtsleiter. Er sehe sich auf den technischen Bereich gut vorbereitet.

Ohne Scheuklappen

Besonders wichtig seien ihm Transparenz und Kommunikation: "Der Tiefbau soll nicht mit Scheuklappen von den anderen Bereichen abgegrenzt werden. Mein Ziel ist eine Zusammenarbeit und dass Projekte sinnvoll abgearbeitet werden." Dazu möchte er eigene Impulse einbringen, wie etwa Nachhaltigkeit und Digitalisierung. "Das sind nicht nur Schlagwörter. Sie sollen in den Tiefbau integriert werden. Nicht mit der Brechstange, sondern wohl dosiert und mit Weitsicht."

Was den neuen Mann am Tiefbau reizt? "Man sieht es nicht direkt, merkt aber sofort, wenn es nicht funktioniert. Es ist spannend dafür zu sorgen, dass es da einen reibungslosen Ablauf gibt", sagt Monien. Man müsse sich nur mal vorstellen, welche Lebensqualität die Bürger hätten ohne ein funktionierendes Kanalnetz, das auch zu Moniens Aufgabenbereich zählt, ergänzte Bernhard Kaiser

"Wasser ist unser wertvollstes Lebensmittel, das bedeutet eine Menge Verantwortung." Dass die Wasserleitung immer reibungslos funktioniere, werde oftmals als Selbstverständlichkeit gesehen.

Wie der Bürgermeister zugab, habe er ein schlechtes Gewissen gegenüber Monien: "Es ist uns leider nicht gelungen, ihm einen entsprechenden Personalstab zur Verfügung zu stellen, um die anstehenden Aufgaben angemessen abzuarbeiten." Momentan eine schwierige Situation: "Von dem, was an Ausschreibungsaufwand betrieben wurde, könnten wir auch einen Ingenieur bezahlen", so Bürgermeister Kaiser.

Ein Projekt, mit dem sich Monien zukünftig beschäftigen wird, ist die Anbindung der Wolterdinger Kläranlage. Die ist in die Jahre gekommen und soll zu einem Pumpwerk umgebaut werden, über welches das Abwasser aus Tannheim, Mistelbrunn, Hubertshofen und Wolterdingen per Leitung über den Schellenberg in die Donau­eschinger Anlage gespült werden soll. Die Wasser-Aufbereitung sei dabei von extremer Wichtigkeit, um etwa Hormone aus Medikamenten oder andere schädliche Stoffe herausfiltern zu können, so Monien.