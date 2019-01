Donaueschingen Abrechnungsregelung schuld an Klinik-Rauswurf?

Ermächtigungen bilden eine Versorgungsbrücke zwischen der KV-organisierten Haus- und Facharztversorgung und der Klinikorganisation. Sie werden an Klinikärzte erteilt und unterliegen strengen Kriterien. Definierte Leistungen müssen vom ermächtigten Facharzt erbracht werden und dürfen eine Quote je Quartal nicht überschreiten. Die KV Baden-Württemberg stelle im Bund die häufigsten Ermächtigungen aus, so Sonntag – unbenommen von dem vorliegenden Fall.