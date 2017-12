Donaueschingen Ab 22. Januar gibt’s die Hexenball-Karten

Neu entwickelte Hallenkonzepte sowie kostentechnische Veränderungen haben diese Veranstaltung in den letzten Jahren stark beeinflusst. Viele erinnern sich sicherlich noch gerne an das Schunkeln auf Tischen und Bänken zu Guggenmusik oder an die Bar in den alten Hallen, in der ausgiebig auf Futtertrögen getanzt wurde. Die neuen Sicherheitskonzepte, welche natürlich zum Schutz der Besucher wichtig sind, fordern die Organisatoren des Donaueschinger Hexenballs jedoch jedes Jahr aufs Neue.

Inzwischen sei wieder eine gewisse Routine in Organisation und Planung eingekehrt und man könne sich wieder verstärkt auf die Weiterentwicklung dieser Traditionsveranstaltung im Programmablauf sowie um den allgemeinen Rahmen konzentrieren, heißt es weiter. "Wir sind sehr stolz, dass wir es geschafft haben, den Ball erfolgreich weiterzuführen, auch wenn das nicht immer einfach ist", so Yvonne Rothweiler und Boris Naujoks.

So freue man sich in diesem Jahr besonders auf das neu gewonnene Moderatoren-Team mit Marc Lohmann und Thomas Sausen. Mit Witz und viel Charme werden diese beiden durch den Abend führen und für die ein oder andere Überraschung sorgen. Wie in den Vorjahren wird der Ball durch die Junghexen der Stadthexen und Schellenberg-Hexen. Weiterhin erwarten die Narren Darbietungen von Vereinen aus der Region.