Donaueschingen-Aasen (ewk). Die Aasener Bürger sind am Donnerstag, 13. Augus, zu einer Zukunftswerkstatt unter dem Titel "Workshop Aasen 2030" eingeladen. Und zwar ab 19 Uhr in den Musikschuppen. "Gemeinsam wollen wir herausfinden", sagt Ortsvorsteher Horst Hall, "wie wir uns Aasen in zehn bis 20 Jahren vorstellen und was man für das Aasen von morgen heute und in den kommenden Jahren in die Wege leiten muss." Der Ortsverwaltung ist es wichtig, dass möglichst viele Einwohner bei diesem Workshop mitarbeiten und ihre Vorstellungen von der Zukunft der Ortschaft einbringen.