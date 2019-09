Donaueschingen Aasener Dorffest lockt tausende Besucher

Bei hochsommerlichen Temperaturen feierte Aasen am vergangenen Wochenende sein 38. Dorffest. Bereits zum Fassanstich am Samstagnachmittag war der Rathausplatz gut gefüllt, als Ortsvorsteher Horst Hall nach dem traditionellen Kanonendonner die Besucher willkommen hieß und den Spund in das Freibierfass schlug. Dazu hatten sich auch Ortsvorsteher aus der Nachbarschaft, Ehrenbürger, Gemeinderäte und Jagdpächter Tiedemann samt Begleithund eingefunden.

Auf der Festmeile von der Schmitte zum Festplatz am Rathaus bot sich den Besuchern eine beeindruckende Oldtimer-Auffahrt. Das fing an mit der Vespa-Präsentation bei Aselio, dem Laden für italienische Spezialitäten von Timo Rossetto an. Und dann folgten auf Hochglanz polierte Sportwagen, Cabrios, noble Viersitzer-Limousinen, eine ganze Traktorengeschichte, die die Herzen von Schraubern höher schlagen ließen und Motorräder aus den 1950er und 1960er Jahren.

Zu jedem Dorffest lassen sich die Vereine neue kulinarische Gags einfallen. Voll angekommen und ins Programm eingegliedert sind die Herdepfel aus dem selbst gebauten Kartoffeldämpfer von Hans Streit mit Heringstipp oder Quark. Mit Apfeldünne punkteten die Weiherliit in diesem Jahr. Das Rezept, Brotteig mit einem Belag aus Schmand, Zucker, Zimt und Äpfeln hatte das Testessen bestanden und kam jetzt bei den Besuchern gut an.