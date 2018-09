Donaueschingen Aasen: Dorffestbesucher trotzen Regen

Bei gutem Wetter kamen in den letzten Jahren um die 10.000 Besucher zum Aasener Dorffest. In diesem Jahr waren es etwas weniger, die in den Festhütten- und Zelten mit landschaftstypischen Speisen und Getränken verwöhnt wurden. Damit Schützen-, Sport-, Musik- und Narrenverein, Feuerwehr, Landjugend und die Landfrauen in ihrem Café im Schulsaal das leisten können, ist das halbe Dorf beim Service eingespannt. Viele sind in mehreren Vereinen engagiert und gehen an diesem Wochenende von einem Einsatz zum anderen.