Das erste Treffen nach der Prüfung: Die Abiturienten der Griechisch-Klasse des Fürstenberg-Gymnasiums von 1968 haben sich nach 50 Jahren zu ihrem ersten Klassentreffen in Donaueschingen eingefunden. Von den damals 14 Abiturienten sind zehn in die Donaustadt gekommen. Um in Erinnerungen zu schwelgen wurde zuerst das alte Schulgebäude in der Lehen­straße angesteuert. Dort befindet sich die heutige Donaueschinger Realschule. Dorthin ist auch der Klassenlehrer der ehemaligen Oberprima, Gymnasialprofessor Ulrich Hering, gekommen, den seine ehemaligen Schülern freudig begrüßten. Neben Ulrich Hering (vierter von links) steht der jetzige Rektor der Realschule, Gerhard Lauffer, (zweiter von rechts). Foto: Stroux