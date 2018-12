Donaueschingen 17-Jährige malt für den Gewerbeverein

Besonders der Surrealismus hat es ihr angetan. Gerne geht die 17-Jährige in Museen und lässt sich dort inspirieren.

Ihr Lieblingsmaler: Pablo Picasso, dessen Werke sie oft für lange Zeit fesseln. "Mir gefällt es, wenn man ein Gemälde länger betrachten kann und immer etwas Neues entdecken kann", sagt sie. Bei den eigenen Bildern ist die junge Malerin durchaus skeptisch: "Oft mache ich ein, zwei Wochen nichts Neues daran, um dann an Details weiterzuarbeiten", sagt sie.

Manchmal dauert es dann schon zwei Monate, bis sie mit ihrem Werk zufrieden ist, manchmal geht es ganz schnell. Die Weihnachtstassen für den Donaueschinger Gewerbeverein sind allerdings ihr erstes Werk mit großer Öffentlichkeitswirkung, und das Motiv für das kommende Jahr steht auch schon fest. Dann soll die Stadtkirche die Tassen zieren.

So könnte es nach dem Wunsch der 17-Jährigen weitergehen, denn nach dem Abitur am Fürstenberg-Gymnasium weiß sie genau, was sie machen will. "Ich will selbstständig werden und für meine Kunst einen guten Preis erzielen können, damit ich davon leben kann." Das Ziel hat sie schon, den genauen Weg sucht sie noch, mit den Tassen für den Gewerbeverein hat sie den ersten Schritt gemacht. Und mit ihren Eltern. "Die unterstützen mich absolut. Meine Mutter sagt immer, dass ich unbedingt etwas mit Kunst machen sollte."

Im Oktober hatten der Donaueschinger Gewerbeverein und die Initiative "Wir für Donau" beschlossen, dass sie die gleichen Ziele verfolgen und das zukünftig auch gemeinsam machen wollen. Auch die größten Skeptiker der Initiative sind mittlerweile von der Zusammenarbeit überzeugt und Mitglied im Gewerbeverein geworden, so dass dieser 14 neue Mitglieder vermelden kann.