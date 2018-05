Donaueschingen-Neudingen (aw). Mit 150 Teilnehmern war das Volksradfahren in Neudingen ein voller Erfolg. Wie in jedem Jahr wurde die Gruppe mit den meisten Teilnehmern, der jüngste Radler der 25 Kilometer langen Strecke sowie der jüngste Bezwinger der 55 Kilometer langen Strecke geehrt. Des weiteren wurde die älteste Teilnehmerin mit einem Wanderpokal ausgezeichnet. Den Titel der größten Gruppe gewann die Musikkapelle Neudingen. Der jüngste Teilnehmer war Philipp Schöndienst und die älteste Teilnehmerin, die sich in den Sattel schwang, war Lilo Günther.