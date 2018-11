Donaueschingen 15-Jährige verhindert die Auflösung

"Es wäre das allerletzte, wenn jetzt am Ende hinter dem Vereinsfortbestand ein großes Fragezeichen stehen würde, denn dieser steht doch gut da, auch in finanzieller Hinsicht", merkte Ortsvorsteher Reinhard Müller an und riet, die Sitzung für 15 Minuten Bedenkzeit zu unterbrechen. "Dies wäre ein blamables Trauerspiel", fügte Bernd Ketterer an.

Alle sind sprachlos

Daraufhin geschah etwas, mit dem wohl niemand gerechnet hatte und was alle sprachlos machte. Jule Hessemann, gerade einmal etwas über 15 Jahre alt, will nicht, dass der Verein stirbt. Obwohl sie noch minderjährig ist, bat sie darum, beim jetzigen Kassierer quasi in die Lehre gehen zu dürfen, um dann, wenn die Zeit gekommen ist, das Amt eventuell zu übernehmen. Was ihr Vater Dirk, der selbst aktives Mitglied ist, im ersten Moment nicht so toll fand. Da konnte Frank Büchler dann doch nicht mehr anders, denn für ihn war dieser Zug "sensationell". "Dies ist für mich ein triftiger Grund, mitzuziehen", sagte er.

Nun konnte also gewählt werden: Kassierer bleibt Frank Büchler, stellvertretende Kassierein wird Jule Hessemann. Vize-Vorsitzender Thomas Heizelmann wurde ebenfalls wieder in seinem Amt bestätigt wie Jugendwartin Tünde Krumhaar. Als Beisitzer wurden Bernd Ketterer und der 18-jährige Tim Büchler gewählt. Die Platzwartaufgaben teilen sich künftig Achim Durler und Bernd Ketterer.

Für 25-jährige Mitgliedschaft konnte Vorsitzender Armin Strobel Andrea, Rainer und Vize-Vorsitzender Thomas Heizelmann, Claudia und Philip Schropp sowie Birgitt Schilling, auszeichnen.

Ansonsten hüpft der Tennisball bei dem aktuell 39 Aktive, 58 Passive sowie 19 Jugendliche und vier Studenten zählenden Verein ohne große Kurven hin und her.