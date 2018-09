Donaueschingen 14 Jahre hat Stadträtin Claudia Jarsumbek die Entwicklung geprägt

Damit verbunden ist auch der dritte Fraktionssprecherwechsel in dieser Legislaturperiode. Denn nachdem die FDP/FW-Fraktion von Markus Kuttruff auf Bertold Wagner und die SPD Wolfgang Karrer verabschiedet hat und nun von Gottfried Vetter geführt wird, braucht auch die GUB-Fraktion nach dem Ausscheiden von Jarsumbek eine neue Stimme. Den Sitz der Richterin am Ratstisch übernimmt Martin Auer in der nächsten Sitzung, doch wer die Fraktion die nächsten Wochen durch die Haushaltsberatungen führt, steht noch nicht fest. Spätestens am 9. Oktober, wenn die nächste Gemeinderatssitzung stattfindet, muss die GUB-Fraktion ihre Neufindungsphase allerdings abgeschlossen haben und ihren neuen Chef oder auch Chefin präsentieren. 14 Jahre lang saß Jarsumbek für die GUB im Gemeinderat, und nicht wesentlich kürzer war sie Fraktionssprecherin. "Wir haben schnell erkannt, welches Talent wir da in unseren Reihen haben", erinnert sich Claudia Weishaar, von der Jarsumbek damals das Fraktionssprecheramt übernommen hatte.

Großes Verständnis habe die Fraktion für Jarsumbeks Schritt. "Wir haben im vergangenen Jahr deutlich gemeckert, dass das hohe Engagement auch zur Belastung werden kann und dass Claudia Jarsumbek oft an ihre Grenzen gegangen ist." Mit ihrer Flapsigkeit habe Jarsumbek oft die Ernsthaftigkeit überspielt, mit der sie an die Sache gegangen sei. Einen hohen persönlichen Anspruch an sich selbst, ein breit gefächertes Wissen, immer auf die Menschen zuzugehen, analytisches Denken, ohne auf Emotionen zu verzichten – Eigenschaften, die Jarsumbek als gute Richterin brauche, hätten sie auch als Fraktionssprecherin ausgezeichnet. Und natürlich nicht unerwähnt: "der staatstragende Blick" mit dem sie die Statements der GUB-Fraktion präsentiert habe.

Und OB Pauly? Seine erste Reaktion auf das Rücktrittsgesuch von Jarsumbek soll die Frage gewesen sein, ob sie das Dokument nicht lieber schnell zerreißen wolle. "Wir verlieren eine Person mit einer unglaublichen Erfahrung", stellte das Stadtoberhaupt fest. Er habe die ruhige Art von Claudia Jarsumbek immer geschätzt. Ohne andere vor den Kopf zu stoßen, habe die GUB-Fraktionssprecherin immer deutlich gesagt, wo es lang gehe. "In den 14 Jahren, in denen Jarsumbek im Gemeinderat war, hat sie nicht alle Entscheidungen alleine getroffen, aber alle Entscheidungen waren von ihr geprägt." Immer habe sie auch den OB und die Verwaltung gefordert. "Dabei haben wir das eine oder andere sicher nicht gern gehört, aber im Nachhinein war es doch immer richtig." Es sei nun ein Abschied, aber vielleicht werde Claudia Jarsumbek doch noch irgendwann in den Gemeinderat zurückkehren, hofft der OB. "Mich würde es auf jeden Fall freuen."