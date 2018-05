Donaueschingen 110 000 Beförderungen seit Oktober

Liegt das vielleicht am Ein-Euro-Ticket, das die Stadt subventioniert und mit dem sie ihren Bürgern den Stadtbus schmackhaft machen will? Immerhin kommen so 24 000 Beförderungen hinzu. Das sind allerdings lediglich 21,8 Prozent der insgesamt 110 009 Beförderungen, die für den Donaubus in seinen ersten sechs Monaten auf dem Papier stehen. Der Großteil der Beförderungen kommt nämlich über die Monatskarten und die Abos zustande: 2033 Beförderungen mit der Monatskarte für Erwachsene, 20 226 Beförderungen mit der Monatskarte für Schüler, 52 205 Beförderungen mit dem Abo und nochmals 21 169 Beförderungen mit dem geförderten Schüler-Abo. Macht zusammen 85 633 Beförderungen mit dem Stadtbus im ersten halben Jahr. Das sind immerhin 77,8 Prozent.

Dass diese Fahrgäste auch tatsächlich den Bus genutzt haben, ist damit aber nicht gesagt. Denn es handelt sich hier um eine rechnerische Zahl. Monatskarten und Abos werden nämlich in der Statistik mit dem sogenannten Auslastungsfaktor 59,8 multipliziert. Egal ob der Besitzer der Karte diese nun täglich oder einmal in der Woche benutzt – in der Statistik wird er mit 59,8 Fahrten gerechnet. Auch wenn er sein Abo gar nicht für den Stadtbus nutzt, sondern anderswo in der VSB-Tarifzone acht unterwegs ist.

Wer jetzt aber ein Schönrechenmodell vermutet, mit dem der Stadtbus zum Erfolgsmodell gemacht werden soll, der irrt: "Der Faktor ist gesetzlich vorgeschrieben. Das wird in ganz Deutschland so gerechnet", erklärt Manfred Schürmann, der beim Stadtbusbetreiber Verkehrsgesellschaft Bregtal für das Zahlenwerk verantwortlich ist. Den Ursprung habe diese Berechnung in der Schülerbeförderung, wo davon ausgegangen wird, dass die Kinder Nachmittagsunterricht haben und in der Mittagspause nach Hause kommen.

Zuschussbedarf wird mit diesen Zahlen wohl nicht weiter steigen

Auch die Ausnutzungsfaktoren für die Wochen- und die Tageskarten wären festgelegt. Allerdings fielen diese nicht so sehr ins Gewicht, weil der Ausnutzungsfaktor niedriger angesetzt sei. Bei den Tageskarten liegt er bei 2,3 und bei den Wochenkarten bei 13,8. Neu ist diese Berechnung nicht: "Ich bin seit 1972 in diesem Gewerbe unterwegs und das ist schon immer so", erklärt Schürmann.

Finanziell gesehen werden diese Berechnungen wohl dafür sorgen, dass der Zuschussbedarf für den Stadtbus nicht weiter steigt. Denn die prognostizierten Zahlen, die das Planungsbüro zur Berechnung verwendet hat, werden voraussichtlich eingehalten. 502 000 Euro sind im Haushaltsplan 2018 vorgesehen, das sind jedoch die kompletten Ausgaben, in denen auch Personalkosten enthalten sind. Der Zuschussbedarf wird mit 402 000 Euro eingeplant – in dieser Summe sind aber auch die Subvention der Ein-Euro-Tickets und das Marketing enthalten. Beides ist nur ein Anschubinstrument und daher nicht dauerhaft. Sollten sich die Zahlen weiter so entwickeln, wird es wahrscheinlich bei dem prognostizierten Rein-Zuschuss von 300 000 Euro bleiben.