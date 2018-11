Donaueschingen. Eine Autofahrerin ist am Sonntag, kurz vor 14 Uhr, in einem Hinterhof in der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Auto gegen ein Holztor gefahren und anschließend abgehauen, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Frau auch angesprochen. Diese sagte jedoch, dass nichts passiert sei. Kurz darauf traf die Polizei die Frau in ihrer Wohnung an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Nach einer Blutentnahme musste die Frau den Führerschein abgeben. Daneben erwartet sie ein Strafverfahren.