Donald Trump auf Staatsbesuch: König Charles empfängt US-Präsident - in London formiert sich Protest

Donald Trump wird mit einer historischen Zeremonie auf Schloss Windsor empfangen. Doch in London formieren sich Tausende zum Protest gegen den US-Präsidente.
Donald Trump schüttelte dem König die Hand, klopfte dem Thronfolger auf die Schulter und stieg dann in die verzierte Kutsche. Ungeachtet der angekündigten Proteste in London ist der US-Präsident auf Schloss Windsor zum Staatsbesuch im Vereinigten Königreich empfangen worden. An der Seite von König Charles III. wurde der mächtigste Mann der Welt durch den Schlossgarten gefahren - musikalisch untermalt von den Nationalhymnen beider Staaten.