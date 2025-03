Domizil soll „schnellstmöglich“ entstehen: Kuhbacher und Reichenbacher Räte stimmen klar für ein gemeinsames Feuerwehrhaus

Die gemeinsame Sitzung der Ortschaftsräte von Kuhbach und Reichenbach zeigte auf, wie sehr sich die Ortschaftsräte und die Menschen in den beiden Ortschaften mit „ihrer“ Feuerwehr verbunden wissen. Dieses Bewusstsein prägte die Aussprache, die am Ende zu einem eindeutigen Votum führte.

Zunächst referiere Georg Schinke, kommissarischer Kommandant der Lahrer Feuerwehr, über die Notwendigkeit, einen Veränderungsprozess aufgrund der teils extrem gewachsenen Veränderungen anzustoßen. So wurde ein „Zukunftskonzept Feuerwehr Lahr 2035“ entwickelt, das die neuen Erfordernisse aufgreift und in dem das Ehrenamt ein wesentlicher Faktor darstellt. Dieser Rahmenplan diene als Basis für künftige Entscheidungen und berücksichtige die rechtlichen Grundlagen der Landesbauordnung und des Feuerwehrgesetzes.

Lesen Sie auch

Ralf-Jörg Holoch stellte den Ortschaftsräten das Gesamtkonzept vor

Ralf-Jörg Hohloch vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz Freiburg, der maßgeblich den neuen Bedarfsplan vor allem unter dem Aspekt Gefahrenabwehr entwickelte, erläuterte den Ratsmitgliedern die wesentlichen Handlungsfelder, die Ziele und die Sicherstellung der Leitung und vor allem die Gefahrenanalyse sowie die Themenbereiche Personal, Fahrzeug und Geräte und Feuerwehrgebäude. Dies alles bewege sich im Spannungsfeld der knappen Kassen. Doch dürfe die jetzt erstellte Bedarfsplanung für die kommenden zehn Jahre nicht aus den Augen verloren werden, da es um das Wohl der Bürger und um den Schutz der Feuerwehrleute gehe. Für das gemeinsame Gerätehaus sind Kosten von rund 3,6 Millionen prognostiziert.

Die Sprecher aller Fraktionen der beiden Ortschaftsräte begrüßten diese Initiativen und wiesen darauf hin, dass die beiden Feuerwehrabteilungen Kuhbach und Reichenbach fest in der Bevölkerung verankert seien.

Derzeitige Gerätehäuser erfüllen die Anforderungen nicht mehr

Was beide Abteilungen schon länger umtreibt, ist die Frage nach einem gemeinsamen Gerätehaus, da weder in Reichenbach noch in Kuhbach die jetzt bestehenden Anforderungen genügen. In einem einstimmigen Votum an die Verwaltung sprachen sich die Ortschaftsräte für ein gemeinsames Feuerwehrhaus zwischen den Ortsteilen Kuhbach und Reichenbach aus. Sie beauftragen die Verwaltung, zeitnah zu prüfen, ob innerhalb der Grünzone zwischen der B 415 und dem Sägewerk Benz ein Neubau möglich ist. Das gemeinsame Feuerwehrhaus soll zum Schutz der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge schnellstmöglich umgesetzt werden.