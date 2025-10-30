Domizil im Lus: Kauf und Umbau werden zum Kraftakt für Schopfheimer DRK

Nur 50 000 statt der erhofften 120 000 Euro macht die Stadt als Zuschuss für Kauf und Umbau des DRK-Heims im Schopfheimer Lus locker. Nun sucht der Ortsverein nach Lösungen.
„Unverzichtbar“, „an allen Ecken und Enden gebraucht“, „ein echter Vorzeigeverein und wichtiger Partner“: Es war ein wahrer Regen warmer Worte, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf das Schopfheimer DRK niederging. Ein echter Geldsegen indes war damit nicht verbunden: Mit 50 000 Euro gewährte das Ratsgremium nicht einmal die Hälfte der für Kauf und Umbau des Domizils beantragten 120 000 Euro, und folgte damit einstimmig dem Vorschlag aus dem Rathaus.