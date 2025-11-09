„Domiziel“: Wie wichtig ist das Balinger Sozialkaufhaus in Krisen-Zeiten?

In Frommern gibt es Möbel aus zweiter Hand zum kleinen Preis. Doch hinter dem Verkauf steckt viel mehr – Helfer erzählen, was sie umtreibt und warum das Angebot so wichtig ist.
Vor dem Eingang des Sozialkaufhauses in Frommern stehen an diesem Morgen bereits 20 Männer und Frauen. Sie strömen ins Gebäude, als Lina Notter die Tür öffnet. Auf mehr als 2000 Quadratmetern wandeln die Besucher zwischen Lampen, Sofas, Kommoden und Geschirr. Eine Frau beäugt den Tisch mit Weihnachtsdeko. Ein Euro steht auf dem Preisaufkleber für einen Porzellan-Weihnachtsmann. Die Menschen, die in das „Domiziel“ kommen, haben einen Berechtigungsschein. Ein Teil der Kundschaft sind geflüchtete Familien, Erwerbslose, alleinerziehende Mütter. Kurzum: Menschen, denen das Geld nicht reicht. Es werden mehr, sagt Nathalie Hahn.