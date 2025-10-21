Dominik Wille zieht weiter: Die Gutacher bereiten ihrem Pfarrer einen emotionalen Abschied

In der Peterskirche feierte Dominik Wille 2019 seine Ordination. Nun verabschiedeten die Gutacher mit einem besonderen Gottesdienst ihren evangelischen Pfarrer.
Der evangelische Gemeindepfarrer von Gutach und Hausach, Dominik Wille, übernimmt die Geschäftsleitung der Notfallseelsorge in Mannheim. Am Sonntag wurde er mit einem bewegenden Festgottesdienst in der Gutacher Peterskirche verabschiedet. Die beiden Kirchengemeinden bereiteten ihrem Pfarrer einen denkwürdigen Abschied. Musikalisch feierlich umrahmt wurde der Gottesdienst von der Trachtenkapelle und dem Akkordeonorchester sowie Pater Landelin Fuß an der Steinmeyer-Orgel.