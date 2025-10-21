Dominik Wille zieht weiter: Die Gutacher bereiten ihrem Pfarrer einen emotionalen Abschied

In der Peterskirche feierte Dominik Wille 2019 seine Ordination. Nun verabschiedeten die Gutacher mit einem besonderen Gottesdienst ihren evangelischen Pfarrer.

Der evangelische Gemeindepfarrer von Gutach und Hausach, Dominik Wille, übernimmt die Geschäftsleitung der Notfallseelsorge in Mannheim. Am Sonntag wurde er mit einem bewegenden Festgottesdienst in der Gutacher Peterskirche verabschiedet. Die beiden Kirchengemeinden bereiteten ihrem Pfarrer einen denkwürdigen Abschied. Musikalisch feierlich umrahmt wurde der Gottesdienst von der Trachtenkapelle und dem Akkordeonorchester sowie Pater Landelin Fuß an der Steinmeyer-Orgel.

„Das volle Gotteshaus zeigt die Verbundenheit mit unserem Pfarrer und seiner Familie“, begrüßte Rosemarie Armbruster, Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats Gutach, die vielen Gäste aus Nah und Fern.

Seitens der Kirchengemeinde Hausach hieß deren Vorsitzender Werner Kadel die Gläubigen willkommen. Wehmut und zugleich Dankbarkeit für sechs Jahre gemeinsamen Weges prägten den Gottesdienst. „Adrenalin, rasender Puls und wohl auch etwas Angst – so habe ich es empfunden“, erinnerte Pfarrer Wille in seiner Predigt an seine Ordination 2019 – ebenfalls in der Peterskirche. Zwei Jahre später wurden ihm offiziell die Amtsgeschäfte für die beiden Gemeinden übertragen.

Pfarrer hatte eine turbulenten Start in Gutach

Heute wie damals stehe sowohl er als auch die Kirchengemeinden an der Schwelle zwischen Gestern und Morgen. In den sechs Jahren habe es Höhen und Tiefen gegeben, wie die Zwangspause durch die Pandemie nach nur sechs Monaten Dienstzeit. Erntedank, die Versammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2022 und vieles mehr gehörte zu den Höhepunkten seiner Amtszeit. Der herzliche Dank Willes galt allen, die mit angepackt haben und ihm zur Seite standen. „Ich lasse euch ungern hier, ihr merkt, es fällt mir schwer“, erklärte der Pfarrer sichtlich innerlich bewegt.

Dekan Rainer Becker vom Kirchenbezirk Ortenau Süd würdigte mit wertschätzenden Worten das Wirken des Pfarrers. Die Kirche gehöre ins Dorf und in den Alltag und das habe er gelebt. Nun warte das verantwortungsvolle Amt als Notfallseelsorger. „Die brauchen dich dort und wir geben dich frei für die neue Aufgabe,“ entpflichtete Dekan Becker den Gemeindepfarrer von seinem Dienst an der bisherigen Pfarrstelle. Er bat um den Segen Gottes für die Familie Wille sowie um Kraft und Mut für die Zukunft.

Im Anschluss an den Gottesdienst würdigten zahlreiche Wegbegleiter die Arbeit des scheidenden Pastors. Seine Amtskollegen Thomas Krenz und Markus Luy sprachen mit Wärme von dem gemeinsamen Wirken in der Dienstgruppe. Mit einem herzlichen Vergelt´s Gott dankte der katholische Pfarrer Jürgen Grabetz von der Seelsorgeeinheit Hausach-Hornberg und Gutach für das unkomplizierte und deshalb sehr effektive Zusammenwirken in der Ökumene. „Du warst nicht nur unser geistlicher Hirte, sondern zudem Nachbar und Freund“, fiel auch Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert der Abschied schwer.

Dank für die ökumenische Zusammenarbeit

Weitere Grußworte gab es von Lena Ockert, Leiterin der örtlichen Kita sowie den Kirchenältesten von Gutach und Hausach. Bei dem sich anschließenden Empfang im Gemeindehaus bildeten sich um Pfarrer Wille wahre Menschentrauben – alle wollten sie ihm ein persönliches Lebewohl mitgeben.

Dominik Wille wird ab Januar die Geschäftsleitung der Notfallseelsorge in Mannheim übernehmen und ein rund 30-köpfiges Team ehrenamtlicher Notfallseelsorger leiten. Der Wechsel markiert in seinem kirchlichen Wirken den Schritt von der Gemeindearbeit in Gutach und Hausach hin zu einer koordinierenden Funktion in einem zentralen Arbeitsfeld der Kirche.

Die Zukunft der Kirche

Zünftig werden die evangelischen Kirchengemeinden Hausach, Gutach und Schiltach von Pfarrer Moritz Martiny aus Gengenbach mit betreut. Auch die seelsorgerliche Begleitung des evangelischen Kindergartens in Gutach bleibt gewährleistet. Im evangelischen Kooperationsraum „Obere Täler“ sind bis 2035 sechs Pfarrstellen vorgesehen. In Schiltach/Schenkenzell ist die Pfarrstelle bereits vakant, auch in Hausach und Gutach sowie Haslach im Kooperationsraum „Mittlere Täler“ werden in Kürze freie Pfarrstellen ausgeschrieben.