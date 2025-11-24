Dominik Sowieja Triathlon: Minusgrade auf dem Hockenheimring statt Hawaii-Quali im tropischen Mexiko

Dominik Sowieja trotzt der Kälte und gewinnt den Halbmarathon am Hockenheimring. Der Weltklasse-Triathlet aus Hochemmingen will im nächsten Jahr bei der WM auf Hawaii starten.
Hockenheim. Mit einer starken Zeit von 1:08:30 Stunden sicherte sich der Hochemminger mit knapp 25 Sekunden Vorsprung den Sieg vor dem US-Amerikaner Seth Frazer. Das 1800 Teilnehmer große Starterfeld hatte dabei mit Minusgraden zu kämpfen. Die Läuferinnen und Läufer wurden dafür von strahlendem Sonnenschein und hervorragender Stimmung über die 21,1 Kilometer „getragen“.