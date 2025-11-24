Dominik Sowieja Triathlon: Minusgrade auf dem Hockenheimring statt Hawaii-Quali im tropischen Mexiko

Dominik Sowieja trotzt der Kälte und gewinnt den Halbmarathon am Hockenheimring. Der Weltklasse-Triathlet aus Hochemmingen will im nächsten Jahr bei der WM auf Hawaii starten.

Hockenheim. Mit einer starken Zeit von 1:08:30 Stunden sicherte sich der Hochemminger mit knapp 25 Sekunden Vorsprung den Sieg vor dem US-Amerikaner Seth Frazer. Das 1800 Teilnehmer große Starterfeld hatte dabei mit Minusgraden zu kämpfen. Die Läuferinnen und Läufer wurden dafür von strahlendem Sonnenschein und hervorragender Stimmung über die 21,1 Kilometer „getragen“.

Das Rennen Pünktlich um 11Uhr fiel bei minus 3 Grad der Startschuss für den Halbmarathon. Sehr spannend war die Wahl des Outfits: Winterliche Laufklamotten mit mehreren langen Schichten und knappe Sommerkleidung waren zu sehen.

Von Beginn an setzen sich Dominik Sowieja und der US-Amerikaner Frazer vom Feld ab und bauten Ihre Führung kontinuierlich aus. Knapp 2,5 Kilometer vor dem Ziel folgte die Attacke des Hochemmingers.

„Ich habe gemerkt, dass die Pace minimal langsamer wird. Das habe ich dann gleich genutzt, um das Tempo noch einmal zu forcieren. Um keine Schwäche zu zeigen, habe ich mich bis 100 Meter vor dem Ziel auch nicht mehr umgedreht“, beschreibt Sowieja den entscheidenden Moment für den Sieg.

Dominik Sowieja

Der Hochemminger bilanziert: „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, auch wenn ich natürlich gerne noch einmal etwas schneller gelaufen wäre. Aber das Wichtigste ist, dass das Training gut anschlägt. Nach den ersten drei Wochen Training bin ich zufrieden mit dem Fortschritt.“

Eigentlich war alles anders geplant: Nach der WM in Nizza wollte Sowieja dieses Wochenende nutzen, um sich auf Cozumel (Mexico) für die Ironman-WM auf Hawaii zu qualifizieren. „Die Pläne haben wir aber schon frühzeitig gecancelt, nachdem ich relativ lang krank war und nach der WM und nicht wirklich trainieren konnten. Deshalb bauen wir für nächste Saison etwas länger auf“, so Sowieja.