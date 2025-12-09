Dominik Müller mit zehn Toren: Bei der SG Hopfau/Leinstetten „müllert“ es beim 17:1-Sieg zehnfach

Dominik Müller hat mit einem Zehnerpack im Spiel seiner SG Hopfau/Leinstetten gegen die TSF Dornhan II sein persönliches Ziel für diese Saison bereits erreicht.
Schon vor dem letzten Spiel vor der Winterpause in der Kreisliga B3 hatte Dominik Müller von der SG Hopfau/Leinstetten die Torschützenliste mit sieben Treffern Vorsprung auf Eutingens Marcel Dettling angeführt. Durch das 17:1 und seine zehn Tore gegen die TSF Dornhan II ist seine Bilanz auf 31 Saisontore in 14 Spielen nach oben geschossen.