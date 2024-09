Der Komiker Dominik Kuhn – besser bekannt als Dodokay – tritt am Samstag, 5. Oktober, in Freudenstadt im Kurhaus auf.

Los geht es um 20 Uhr mit Dodokays Programm „I bin’s selber“.

Zum Inhalt schreibt der Veranstalter: „Eigentlich ist alles aus Versehen passiert: Erst hat Dodokay auf YouTube und anderen Plattformen Darth Vader, Barack Obama, dem deutschen Bundestag und noch vielen anderen Schwäbisch beigebracht, und dann ist er 2014 auch noch mit einer eigenen Stand-Up-Comedy-Show auf der Bühne gelandet.

Brandneue Synchros

Seitdem rast der Dodokay-Zug weltweit durch ganz Schwaben und hält dabei an so vielen Stationen wie möglich.

Natürlich gibt es wieder brandneue Synchros auf der mitgebrachten Leinwand, aber die Tour ist auch ein Anlass, um auf zehn Jahre Bühne zurückzublicken. Neben Highlights aus dieser Zeit gibt es in Dodokays berühmt-berüchtigten Stand-Ups auch Antworten auf neue brennende Fragen, die niemand gestellt hat: Warum sagen Schwaben meistens das Gegenteil von dem, was sie denken? Was macht eigentlich der SV 49?“

Tickets gibt es im Internet unter www.schwarzwaelder-bote.reservix.de/tickets-dodokay/t7548.