Dominik Koepfer zeigt derzeit in Mexiko sein Können.

Dominik Koepfer, der vor wenigen Wochen nach langer Leidenszeit sein Comeback gefeiert hat, schlug beim ATP Challenger von Mexiko-Stadt in der ersten Qualifikationsrunde Valerio Aboian aus Argentinien. Der Furtwanger hatte gegen die Nummer 433 der Weltrangliste beim 7:5, 3:6 und 6:4 aber sehr viel Mühe. Sollte Koepfer nun auch den Kasachen Dmitri Popko (Nummer 402) in der zweiten Qualifaktionsrunde bezwingen, steht er in Mexiko im Hauptfeld.

Das Turnier in Mexiko

Das ATP Challenger von Mexiko-Stadt ist mit einem Preisgeld in Höhe von 160 000 US-Dollar dotiert. An Nummer 1 ist der Schweizer Marc-Andrea Hüsler gesetzt, der in der Weltrangliste auf Platz 47 geführt wird. Dominik Koepfer (28) ist in dieser aufgrund der großen Verletzungsprobleme auf Rang 262 zurückgefallen. Er will sich über gute Ergebnisse in der „zweitklassigen“ Challenger-Serie wieder Startplätze bei den „großen Turnieren“ erkämpfen.