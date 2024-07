Dominik Koepfer bei den Olympischen Spielen: Paris – nach dem Traumstart wartet Superstar Novak Djokovic

1 Dominik Koepfer hat in Paris nun den Tennis-Hit mit Novak Djokovic fest im Blick. Foto: Sina Schuldt/dpa/Sina Schuldt

Dominik Koepfer erlebt bisher traumhafte Olympische Spiele. Der Furtwanger Tennis-Profi steht in Paris im Einzel und im Doppel nach starken Leistungen jeweils im Achtelfinale. Nun wartet in Roland Garros ein Knallerduell mit Superstar Novak Djokovic.









„Ich kenne die Anlage natürlich durch die French Open sehr gut. Die Bedingungen und die Stimmung sind dort perfekt. Das Publikum ist sehr gut und ich spiele ja gerne auf Sand.“ Der 30-Jährige war also schon kurz vor der Abfahrt aus dem Schwarzwald in die Olympiastadt optimistisch, dass er in Paris in einer guten Verfassung sein wird.