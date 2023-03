Der Furtwanger erreicht in Mexiko-Stadt das Halbfinale

1 Dominik Koepfer trumpft beim ATP Challenger in Mexiko-Stadt weiter auf. Foto: Frank Molter

Der 28-jährige Tennis-Profi besiegt auf Sand in einem spannenden Viertelfinale den Italiener Federico Gaio. Der Österreicher Maximilian Neuchrist ist der nächste Gegner.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Tennis-Topspieler Dominik Koepfer bleibt beim ATP Challenger von Mexiko-Stadt weiter in der Erfolgsspur.

Das Viertelfinale von Koepfer

Im Viertelfinale besiegte der 28-Jährige den Italiener Federico Gaio mit 6:4/4:6/7:6. Gaio ist aktuell in der ATP Weltrangliste auf Platz 304 notiert. Auf Sand kommt Dominik Koepfer nach seiner Verletzungspause im Winter also immer besser in Form.

Das Halbfinal-Duell

In der Nacht auf Samstag (23 Uhr MEZ) steht der Furtwanger dem Österreicher Maximilian Neuchrist im Halbfinale gegenüber. Neuchrist ist an 248. Stelle der ATP Weltrangliste zu finden.

Das ATP Challenger von Mexiko-Stadt ist mit einem Preisgeld in Höhe von 160 000 US-Dollar dotiert. An Nummer 1 war der Schweizer Marc-Andrea Hüsler gesetzt, der in der Weltrangliste auf Platz 47 geführt wird. Der Vorjahressieger ist jedoch inzwischen ausgeschieden.

Wer noch um den Turniersieg kämpft

Im anderen Halbfinale in Mexiko-Stadt spielen am frühen Samstag Thiago Agustin Tirante (Argentinien) und Jan Choinski aus Koblenz gegeneinander. Choinski tritt jedoch seit vier Jahren unter der britischen Flagge an.

Für den formstarken Dominik Koepfer geht es bei diesem Turnier auch darum, sich mit guten Leistungen Startplätze für die nächsten großen Events in dieser Saison zu sichern.