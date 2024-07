Dominik Koepfer bei den Olympischen Spielen: Der Furtwanger glaubt an „sehr fröhliche“ Spiele in Paris

Der Furtwanger glaubt an „sehr fröhliche“ Spiele in Paris

1 Dominik Koepfer nimmt zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teil. Vor drei Jahren waren die Spiele in Tokio noch von der Pandemie geprägt. Foto: Marijan Murat/dpa

Die Vorfreude beim Weltklasse-Tennisspieler auf die nächsten Tage ist riesengroß. Gerne möchte er auch andere Sportarten besuchen. Die Bedingungen in Roland Garros sind für den Schwarzwälder „perfekt“.









Wir sprachen mit dem 30-jährigen Schwarzwälder über seine Erwartungen an das große Event sowie seine Gefühle und blicken mit ihm auch noch einmal auf die Spiele 2021 in Tokio zurück, die damals von der Pandemie geprägt waren. Dominik Koepfer ist sich im Vergleich sicher: In der französischen Metropole wird wieder alles bunter und fröhlicher sein.