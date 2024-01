Dominik Koepfer bei den Australien Open: Furtwanger möchte sich gegen Zverev „in eine gute Position bringen“

1 Der gebürtige Furtwanger Dominik Koepfer fühlt sich topfit und will Alexander Zverev in Melbourne in der ersten Runde alles abverlangen. Foto: Jason DeCrow/AP

In der Nacht auf Dienstag steigt beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne das deutsche Tennis-Duell. Der Schwarzwälder wird mit viel Selbstvertrauen ins Match gehen.









Der Schwarzwälder Tennis-Profi Dominik Koepfer sprach gleich von einem „natürlich schweren Los“, als feststand, dass er in der ersten Runde der Australien Open (Dienstag, 1 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit) gleich auf den deutschen Topspieler Alexander Zverev trifft. „Es wäre sicherlich besser für mich gewesen, mit einem etwas vermeintlich leichteren Gegner das Turnier zu beginnen, aber man kann sich ja bei so einer Auslosung nichts aussuchen“, hat der gebürtige Furtwanger, der schon seit einigen Jahren in Florida lebt, längst seine Blicke nach vorne gerichtet.