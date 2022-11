Erster Bürgermeister-Kandidat in Ratshausen

1 Dominik Fischer kandidiert als Bürgermeister in Ratshausen. Foto: Fischer

In Ratshausen hat sich mit Dominik Fischer der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl gemeldet. Der Nachfolger von Heiko Lebherz wird am 8. Januar gewählt.















Link kopiert

Ratshausen - Dann wird der Nachfolger von Heiko Lebherz gewählt, der nun Bürgermeister in Haigerloch ist. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 12. Dezember.

Dominik Fischer ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Beruflich ist er seit 2016 im öffentlichen Dienst tätig – als Verwaltungsbeamter im Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt. Dort ist er in der Abteilung Finanzen für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Bereich Flottenmanagement zuständig.

Bei Feuerwehr engagiert

Zudem engagiert er sich ehrenamtlich in der Feuerwehr Meßstetten und Hartheim, in letzterer als stellvertretender Abteilungskommandant. Fischer: "Somit wäre festzustellen, dass ein klingelnder Melder auch nach der Zeit von Herrn Lebherz in Ratshausen aktiv wäre."

Als Motivation für seine Bewerbung gibt er an, dass er als Beamter in der Verwaltung die grundlegenden Fähigkeiten und das Wissen besitze, die für das Amt eines Bürgermeisters wichtig seien. Die Gemeinde Ratshausen sei von Lebherz gut geführt worden und stehe auf soliden Beinen. "Diese Arbeit würde ich gerne mit gleicher Motivation, Leidenschaft und Fachexpertise weiterführen wie bisher."

"Gemeinde gewinnt"

Fischer betont, dass die Gemeinde Ratshausen durch den Weggang von Lebherz nicht verliere: "Es gibt mit der Gemeinde Ratshausen einen weiteren Gewinner in der Zukunft und ich werde bei einer Wahl hierfür mein Bestes geben." Als parteiloser Kandidat möchte sich Fischer für die Belange der Gemeinde und ihrer Bürger einsetzen. Bürgernähe, ein offenes Ohr, die Förderung von Gemeinschaft und der Vereine seien ihm ein wichtiges Anliegen. Dabei setze er auf einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander.

Die Sprache der Bürger

Da er in Hartheim wohnt, kenne er das Dorfleben, die Strukturen der Dorfgemeinschaft und die Sorgen in ländlichen Regionen. "Dies, gepaart mit meiner Verwaltungserfahrung, meinen Erfahrungen als Führungskraft im Ehrenamt und einer starken Persönlichkeit machen mich zu einem Bürgermeisterkandidat aus der Mitte der Gesellschaft, der stets für die Bürgerinnen und Bürger da ist, ein offenes Ohr hat und ihre Sprache spricht."

Im Vorfeld seiner Bewerbung hätte er mit Lebherz "offene, ehrliche und gute Gespräche stattgefunden. Dabei konnte er mich von einer Kandidatur überzeugen."