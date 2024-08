Domäne Live-Sommer: Glücksgefühle mit Beatles und Tina

1 Fast so ähnlich könnte es ausgesehen haben, als die Beatles 1962 im Hamburger Star-Club loslegten und zur legendären Band ihrer Zeit wurden. In der Domäne hatten alle sichtlich Spaß daran, die Beatlemania nachzuspielen. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Begeistert zuhören, mitsingen, tanzen – der Hechinger Domäne-Live-Sommer bot am Wochenende außergewöhnliche Erlebnisse. Noch eine Woche lang dauert das Spektakel.









Musik macht glücklich, so lässt sich zusammenfassen, was sich am Samstagabend im Hechinger Hofgut Domäne abgespielt hat. Man konnte nachspüren wie es sich angefühlt hat, mitten in einer begeisterten Zuhörerschar die Beatles live zu erleben, oder wie es gewesen hätte sein können, Tina Turner bei einem Open-Air ganz aus der Nähe ins Mikrofon röhren zu hören. Eines wurde klar: Die Tribute-Bands sind zumindest im Hofgut absolute Publikumslieblinge.