Domäne-Konzerte in Hechingen: Blasmusiker lernen Originale kennen

Musikgenuss der besonderen Art bieten der Domäne Live-Sommer. Junge Stettener Blasmusiker hatte nun besonderes Interesse an Simon and Garfunkel.
Mit ihrem jugendlichen Alter fielen die Stettener schon auf unter den über 800 Gäste im überwiegend gesetzteren Alter. Sommerwarmer Abend, wunderbares Konzert. Aber der Grund, warum die jugendliche Gruppe da war, fiel dann doch etwas aus dem üblichen Rahmen: „Wir haben ein Medley mit Hits von Simon and Garfunkel in unserem Unterhaltungs-Programm“, erzählten die sieben jungen Blasmusiker und Blasmusikerinnen der Stettener Kapelle, „und jetzt wollten wir mal sehen, wie das eigentlich im Original klingt“.