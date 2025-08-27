Domäne-Konzerte in Hechingen: Blasmusiker lernen Originale kennen

Mit ihrem jugendlichen Alter fielen die Stettener schon auf unter den über 800 Gäste im überwiegend gesetzteren Alter. Sommerwarmer Abend, wunderbares Konzert. Aber der Grund, warum die jugendliche Gruppe da war, fiel dann doch etwas aus dem üblichen Rahmen: „Wir haben ein Medley mit Hits von Simon and Garfunkel in unserem Unterhaltungs-Programm“, erzählten die sieben jungen Blasmusiker und Blasmusikerinnen der Stettener Kapelle, „und jetzt wollten wir mal sehen, wie das eigentlich im Original klingt“.

Thomas Lacher: „Das Publikum hört hier wirklich zu“

Domäne-Chef Thomas Lacher strahlt natürlich, wenn er so etwas hört. „Das Publikum hier ist wirklich toll, die hören wirklich zu, alle sind friedlich drauf, strahlen Freude aus, das macht auch den Musikern Spaß“. Und dass der Domäne-Innenhof mit seinem urigen Gepräge am Dienstagabend mit über 800 Besuchern wieder angenehm voll war, freut ihn natürlich auch.

Queen-Abend war bislang am besten besucht

Am Queen-Abend waren es allerdings mehr als doppelt so viele gewesen. Damit war das der best besuchte Abend des diesjährigen Festivals, in dem fast ausschließlich Tribute-Bands auftraten. „Im Vorjahr kamen 1300 Leute zu Queen, das wechselt halt“, so Lacher. Insgesamt sei er mit der diesjährigen Live-Sommer-Saison sehr zufrieden, zieht er eine vorläufige Bilanz.

Viele kaufen einen Festival-Pass und sind Stammgäste

Vom 31. Juli an waren jeweils Tribute-Bands aufgetreten, also Musiker, die die Werke bekannter Vorbilder sehr originalgetreu nachspielen. Auch ACDC, Robbie Williams oder die Beatles waren zu hören. Und so geht es weiter. Am Donnerstag erklingt Musik von Bon Jovi, am Freitag von Tina Turner und Ed Sheeran, und das Finale am Samstag, 30. August, ist Coldplay und Brian Adams gewidmet.

Auch dieses Jahr gab es wieder viele Stammgäste, die einen Festivalpass gekauft hatten und mehrfach kamen. „Zwei Pärchen aus Tittisee-Neustadt waren sicher an die zehn Mal da“, erzählt Thomas Lacher.

Wenn Mütter ihren Töchtern die Originalversionen vermitteln

Eine Gruppe Frauen, die ihre Töchter dabei hatten, haben Festivalpässe. „Das ist das zehnte Konzert hier, das wir besuchen“, erzählen sie. Die Töchter haben sie mitgenommen, damit die mal die Originale von Simon and Garfunkel kennenlernen, „denn die kennen das nur als moderne Cover-Songs“. Die Mütter finden die Original-Versionen besser. Mal sehen, ob das Live-Erlebnis die Töchter überzeugt.

Nicht weit entfernt steht eine weitere Mutter mit Tochter an einem Tisch. Sie kommen aus Balingen. Der Mann holt gerade Getränke. „Der hat heute Geburtstag, und den feiern wir fast schon traditionell hier beim Live-Sommer“, erzählt sie.

Wenn die Geburtstage auf den Live-Sommer fallen

Letztes Jahr habe eine ABBA-Tribute-Band gespielt. Simon and Garfunkel sei auch sehr toll, dieses Jahr. „Meine Tochter lernt gerade Gitarre, und das sind hier ja Lieder, die man da gut spielen kann“, sagt die Mutter.

Natürlich klingt selber spielen nie so gut wie die Band auf der Bühne. „Central Parc“, nennt sich die fünfköpfige Formation aus Bochum, die den Sound des Kultduos sehr gut hinkriegt und auch mit Gitarrensoli glänzt. Einige Songs werden auch als Duo mit Akkustikgitarre gespielt.

Bei „the Boxer“ oder „Sound of Silence“ wird es sehr ruhig

Da wird es dann ganz ruhig im Publikum. Die stillen Songs von Simon and Garfunkel wie die „the Boxer“, „Sound of Silence“ oder „Bridge over troubled water“ haben eine wunderbar warme, melancholische Stimmung und Texte, die tief gehen. Viele im Publikum bedeutet diese Musik sehr viel.

Band kann mit ihrer Musik auch Party-Stimmung erzeugen

Aber natürlich gibt es auch partymäßigere Stücke, oder eben solche, die von dem Duo selbst beim berühmten Central-Parc-Konzert 1981 in neuer Form interpretiert wurden. Da winkt und wippt das Publikum begeistert mit. „Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder hier“, sagt ein Pärchen, das glücklich und strahlend den Konzertabend direkt vor der Bühne erlebt hat.