Dolomitenmann 2024: Nach Absage vor zwei Jahren – Jonas Pfefferle möchte sein Können zeigen

1 Jonas Pfefferle hat große Hoffnung auf ein gutes Ergebnis. Foto: Pfefferle

Am 7. September beginnt ein Event des Extremsports, bei dem circa 100 Teams beim Berglauf, mit dem Paragleiter, dem Mountainbike und dem Kajak ihr Glück versuchen. Jonas Pfefferle möchte dieses Jahr sein Können zeigen, nachdem er 2022 die Teilnahme absagen musste.









Die Superlative überschlagen sich zuweilen, wenn in den Medien der Dolomitenmann thematisiert wird. Vom „härtesten Teamsportereignis unter der Sonne“ ist die Rede, von der anstehenden „Geburt von Legenden“ und von der generellen Erfüllung eines Traums hin zum Mythos. Vermutlich ist an allem ein bisschen was dran, wenn sich am 7. September wieder knapp 100 Teams aufmachen, um sich bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft des Extremsports beim Berglauf, mit dem Paragleiter, dem Mountainbike und zum Schluss in den Fluten der Isel mit dem Kajak zu messen.