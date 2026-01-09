Dollenbergdialog in Bad Peterstal: „Das Geschäftsmodell Deutschland zeigt Schwächen“

Für Botschafter Stephan Steinlein werden die kommenden Jahre die „Schicksalsjahre der EU“ sein. Das brachte er beim Dollenbergdialog in Bad Peterstal-Griesbach zum Ausdruck.
Hoher Besuch ist beim Dollenbergdialog längst nicht mehr selten. Diesmal war Stephan Steinlein, deutscher Botschafter in Frankreich, zu Gast, der ein aktuelles Bild von der Lage in Frankreich zeichnete und der deutsch-französischen Partnerschaft in der Europäischen Union (EU) höchste Priorität einräumte. Wörtlich: „Ohne eine Einigung von Paris und Berlin geht in Europa nichts voran. Und wenn Polen noch dabei ist – umso besser.“