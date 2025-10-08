Dollenberg-Dialog in Bad Peterstal: Freunde in einem starken Europa

Eine Sonderveranstaltung des Dollenberg-Dialogs fand zum Tag der Deutschen Einheit in Bad Peterstal-Griesbach statt.
Nicht ganz mit der fröhlichen Selbstverständlichkeit, mit der alljährlich an die 350 Franzosen im „Relais & Chateaux“-Hotel Dollenberg ihren Nationalfeiertag feiern, zelebrierte an gleicher Stelle ein gut besetzter Spiegelsaal den Tag der deutschen Wiedervereinigung. Dies übernahm der Dollenberg-Dialog mit einer Sonderveranstaltung. Das zu Beginn gesungene Deutschlandlied ließ zunächst die nationale Brust der festlich gekleideten Anwesenden schwellen. Dem folgte weniger Erhebendes.