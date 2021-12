Impfstützpunkt Donaueschingen Öffnungszeiten teilweise bis abends

Der Impfstützpunkt Donaueschingen ist nun in Betrieb. Angebote in weiteren Städten könnten bald folgen, so beispielsweise in der Kur und Bäder Stadt Bad Dürrheim, dort wird ab Montag in der Klinik Waldeck geimpft und es können ab sofort Termine vereinbart werden.