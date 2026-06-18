Der „Dokville“-Dokumentarfilm-Branchentreff in Stuttgart lockt mit hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen. Auch Boris Palmer war dort – und sprach über die Situation von Kliniken.

Der Dokumentarfilm-Branchentreff „Dokville“ in Stuttgart hat am Donnerstag viel Prominenz in die Landeshauptstadt gelockt. Unter dem Motto „Demokratie“ unter Druck gelang es den Veranstaltern vom Haus des Dokumentarfilms große Namen im Hospitalhof für Podiumsdiskussionen zusammenzubringen: Joachim Gauck, Bundespräsident a. D. war da, Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel, Linken-Urgestein Dietmar Bartsch und Tübingens OB-Boris Palmer (parteilos).

Dieser ging auch auf die Insolvenz des Marienhospitals in Stuttgart ein. Am Ende würden die Kommunen, die häufig die Krankenhausträger sind, zur Kasse gebeten. „Ein Karenztag wie teilweise in Skandinavien würde helfen, die Krankenhausdefizite aufzufangen“, sagte Palmer. So ist es in Schweden beispielsweise üblich, dass es für den ersten Krankheitstag kein Gehalt gibt. „Hier fühlen sich viele eingeladen, krank zu machen, weil es die Allgemeinheit zahlt.“

„Wir brauchen weniger Gerechtigkeit“

Weiter kritisierte Palmer, dass die Menschen immer weniger Leistungsgerechtigkeit wahrnehmen würden – etwa wenn „Schwarzarbeit und Sozialleistungen sich mehr lohnen als normale Arbeit“. Dies schaffe Unmut. Am Ende der Diskussion provozierte der Tübinger OB noch mit einer besonders steilen These: „Wir brauchen weniger Gerechtigkeit.“ Palmer meinte damit „Einzelfallgerechtigkeit“, die „alles andere“ lahmlege.

Die anderen Teilnehmer der Podiumsdiskussion mit Palmer hatten einen etwas anderen Gerechtigkeitsbegriff. So bezeichnete sich der „Die Prinzen“-Musiker Krumbiegel etwa als Grundgesetz-Ultra und kritisierte, dass einige von Palmers Aussagen „Wasser auf den Mühlen der AfD“ seien. Palmer halte er aber für sehr intelligent, wie er betonte. Der Linke-Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch und Palmer waren sich immerhin dahingehend einig, dass der Schlüssel zur Sanierung der Finanzen nicht in der Begrenzung von Migration liege.

Insolvenz am Mittwoch bekannt geworden

Die Insolvenz des Marienhospitals traf das Gesundheitsministeriums nicht völlig unvorbereitet. Dort werden sogar weitere Insolvenzen befürchtet, wie ein Sprecher mitgeteilt hatte. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Marienhospital zahlungsunfähig sei. Das Ministerium will die Insolvenz eng begleiten und zu einer guten Lösung für die Mitarbeitenden beitragen.

Das Dokville-Festival geht am Freitag weiter. Unter anderem wird dort Günther Oettinger, Ministerpräsident a. D. erwartet.