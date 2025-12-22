Dokumente sind zugänglicher: Akten bieten neuen Einblick in NS-Zeit des Kinzigtals

Seit Kurzem sind auf der Homepage des Landesarchivs Baden-Württemberg bislang nur schwer zugängliche Entnazifizierungsakten zu rund 7000 Personen aus Südbaden als kostenlose Digitalisate einsehbar. Mithilfe der sogenannten Spruchkammern versuchte die französische Militärregierung in ihrer Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg, die politische Säuberung vom Nationalsozialismus voranzutreiben. Die nun zugänglich gemachten Einzelfallakten mit einem Umfang von insgesamt rund 90 laufenden Metern verblieben im Zuge der Entnazifizierungsverfahren zunächst bei der französischen Militärregierung und wurden ab 2010 in das Archiv des französischen Außenministeriums in La Courneuve bei Paris überführt.

90 Meter Akten zum Entnazifizierungsverfahren Diese Akten wurden nun in Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg digitalisiert und ins Internet gestellt. Der Großteil betrifft Insassen französischer Internierungslager, die in der NS-Zeit in der Regel als Amts- und Funktionsträger tätig waren oder als Hauptschuldige und Kriegsverbrecher galten. Darunter befinden sich auch zahlreiche NSDAP-Mitglieder aus dem Kinzigtal, deren Lebensläufe und Karrieren während der NS-Zeit nun erstmals detailliert erforscht werden können. Allerdings ist bei vielen Spruchkammerakten davon auszugehen, dass die Beschuldigten versuchten, ihre Rolle im Nationalsozialismus herunterzuspielen und sich mithilfe sogenannter „Persilscheine“ von Vorwürfen reinzuwaschen.

Zu den wichtigsten Spruchkammerakten aus dem Kinzigtal gehören zweifellos jene der ehemaligen NSDAP-Kreisleiter Heinz Baumann, Eugen Baumann und Reinhold Lawnick. Sie galten als hauptverantwortlich für den Aufbau und die Durchsetzung des NS-Regimes im Kreis Wolfach und als besonders fanatische Nationalsozialisten. Auch zu weiteren Funktionsträgern wie dem NS-Kreispropagandaleiter Otto Baum und dem NS-Kreisorganisationsleiter Erwin Rohm finden sich umfangreiche Akten. Die Aktivitäten lokaler NS-Funktionäre wie die des Wolfacher SS-Hauptsturmführers Erwin Haas oder des Haslacher NSDAP-Ortsgruppenleiters Wilhelm Krafft lassen sich nun ebenfalls genauer nachvollziehen.

Einsehbar auf der Internetseite des Landesarchivs ist zudem die Spruchkammerakte des Hornberger Ratschreibers sowie späteren Wolfacher Bürgermeisters und Ehrenbürgers Arthur Martin (1911–1999). Er trat am 13. Juli 1933 in die Hornberger SA ein, übernahm dort 1935 die Funktion eines Sachbearbeiters für Sport und Schießen im Sturmstab und stieg 1938 bis zum SA-Obertruppführer auf. 1937 wurde er Mitglied der NSDAP. Nach eigener Aussage war er während der NS-Zeit ein eifriger und überzeugter Nationalsozialist, der sich erst nach Kriegsende von der Ideologie abwandte. Entsprechend wurde er nicht als einfacher Mitläufer, sondern als „Minderbelasteter“ eingestuft – der dritthöchsten von fünf Belastungskategorien.

Diskussion um Gemälde von Eduard Trautwein

Doch nicht nur das Landesarchiv schafft neue Transparenz bei der Aufarbeitung der NS-Zeit im Kinzigtal. Auch vor Ort kommt nach der Diskussion um ein Gemälde des Malers Eduard Trautwein Bewegung in die historische Auseinandersetzung. Vor zwei Jahren hatte die Stadt Wolfach erklärt, im Rahmen des 750-jährigen Bestehens von Kirnbach das Bild „Trachtenmädchen“ von Trautwein erwerben zu wollen. Es sollte in der Kirnbacher Gemeindehalle aufgehängt werden.

Dieses Vorhaben löste eine Diskussion über die NS-Vergangenheit des Künstlers aus, die schließlich auch die Frage nach der Aufarbeitung der NS-Geschichte Wolfachs insgesamt aufwarf. Das Gemälde wurde schlussendlich gekauft, befindet sich derzeit jedoch im Archiv der Stadt Wolfach. Im August 2024 beschloss der Gemeinderat, die Geschichte der Stadt während der Zeit des Nationalsozialismus wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Vor fast einem Jahr stimmte der Rat der Einstellung eines Archivars zu und hat dafür ein Budget von 40 000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Sobald das Archiv entsprechend aufbereitet ist, will die Verwaltung die Aufarbeitung in Angriff nehmen, erklärte Bürgermeister Thomas Geppert im Gespräch mit unserer Redaktion. „Damit wird sich der Gemeinderat im kommenden Jahr beschäftigen“, sagte er. Erst danach wolle man sich „eine fundierte Meinung bilden, was mit dem Bild passieren soll“.

Das Landesarchiv

Das Landesarchiv sichert laut Wikipedia die archivalische Überlieferung Baden-Württembergs. Es verwahrt Unterlagen des Landes von besonderen und bleibendem Wert und stellt diese zur Einsicht bereit.Hauptaufgabe ist die Verwahrung der historische Überlieferung des Landes Baden-Württemberg und die Überlieferung seiner Vorgängerterritorien seit dem Mittelalter.