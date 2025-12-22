Dokumente sind zugänglicher: Akten bieten neuen Einblick in NS-Zeit des Kinzigtals

Das Landesarchiv Baden-Württemberg hat tausende Einzelfallakten digitalisiert. Auch Verstrickungen aus dem Kinzigtal lassen sich jetzt detailliert nachverfolgen.
Seit Kurzem sind auf der Homepage des Landesarchivs Baden-Württemberg bislang nur schwer zugängliche Entnazifizierungsakten zu rund 7000 Personen aus Südbaden als kostenlose Digitalisate einsehbar. Mithilfe der sogenannten Spruchkammern versuchte die französische Militärregierung in ihrer Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg, die politische Säuberung vom Nationalsozialismus voranzutreiben. Die nun zugänglich gemachten Einzelfallakten mit einem Umfang von insgesamt rund 90 laufenden Metern verblieben im Zuge der Entnazifizierungsverfahren zunächst bei der französischen Militärregierung und wurden ab 2010 in das Archiv des französischen Außenministeriums in La Courneuve bei Paris überführt.